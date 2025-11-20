Apartman koridorunda cinayet! Yaşlı kadını öldürüp intihar etti
Edirne'de Cemali Sönmez, komşusu Türkan Demirciyi apartman koridorunda silahla vurarak öldürdü. Ardından bahçeye çıkan adam aynı silahla intihar etti. Görgü tanığı yaşananları "Her şey bir anda oldu" sözleriyle anlattı.
Akılalmaz olay Edirne'nin Enez ilçesinde yaşandı. 68 yaşındaki Türkan Demirci, akşam saatlerinde apartmanın koridoruna çıktığı sırada kendisini bekleyen 70 yaşındaki Cemali Sönmez ile karşılaştı. Sönmez, kadını görür görmez kafasına tek el ateş etti.
Ardından bahçeye çıkan yaşlı adam, aynı silahla kendisini vurdu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Silah seslerini duyan apartman sakinleri panikle dışarı koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
"ÖNCE KADINI, SONRA KENDİNİ VURDU"
Olayı gören apartman sakini Necmiye Esen Hadi, "Önce kadını vurdu, sonra da kendini vurdu. Her şey bir anda oldu" dedi.