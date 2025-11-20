İhlas Haber Ajansı (İHA) • Doğubayazıt
Fiber tanka koyup yer altında gizlediler! 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi
Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele ekipleri görenleri şaşırtan bir operasyon gerçekleştirdi. Bir iş yerinin bahçesine gömülü fiber tankta 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Özetle DinleFiber tanka koyup yer altında gizlediler! 3 bin 56...
Kaydet
Yaşam 2 dk önce
Ağrı'da kaçakçılık ekipleri, bir işyerinde yer altı tankta 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ve bir elektrikli aktarım düzeneği ele geçirdi.
- Operasyon doğrultusunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
- Ağrı'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon.
0:00 0:00
1x
Ağrı'da kaçakçılık ekipleri, görenleri şaşırtan bir operasyon gerçekleştirdi.
Ağrı'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, bir iş yeri ve eklentisindeki bahçede yer altına gömülü halde bulunan fiber tankta arama yaptı.
Yapılan incelemelerde 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ile 1 adet elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
ÖNERİLEN
GÜNDEM
Böcek ailesi davasında serbest bırakılmışlardı! Otel sahibi ve çalışanı hakkında yakalama kararı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR