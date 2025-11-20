Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele ekipleri görenleri şaşırtan bir operasyon gerçekleştirdi. Bir iş yerinin bahçesine gömülü fiber tankta 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yer altına gizlenen tanktan 3 bin 562 litre kaçak motorin çıktı

Ekipler, bir iş yeri ve eklentisindeki bahçede yer altına gömülü halde bulunan fiber tankta arama yaptı.

Yapılan incelemelerde 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ile 1 adet elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

BATIKAN ALTAŞ

