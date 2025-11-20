ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacıya 200 bin TL değerindeki “Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-ı Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Kanuni Sultan Süleyman, II. Abdülhamid, Fatih Sultan Mehmed ve Abdülmecid yer aldı. Peki, Kanun-ı Esasi nedir, hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki “Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-ı Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Kanun-ı Esasi nedir, hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Şıklar arasında Kanuni Sultan Süleyman, II. Abdülhamid, Fatih Sultan Mehmed ve Abdülmecid yer alıyor.

KANUN-I ESASİ HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE İLAN EDİLMİŞTİR?

Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-ı Esasi hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Kanuni Sultan Süleyman mı, II. Abdülhamid mi, Fatih Sultan Mehmed mi, Abdülmecid mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Kanuni Sultan Süleyman

B. II. Abdülhamid

C. Fatih Sultan Mehmed

D. Abdülmecid

Cevap "B" şıkkı II. Abdülhamid'dir.

KANUN-I ESASİ NEDİR?

Kanun-ı Esasi (1876 Anayasası), tamlama olarak “temel kanun” veya “anayasa” anlamına gelir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk ve son anayasasıdır. 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamid tarafından askıya alınmış ve 24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte yeniden yürürlüğe girmiştir. Kanun-ı Esasi, 1921 Anayasası'nın (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) kabul edildiği 20 Ocak 1921 ile 1924 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 24 Mayıs 1924 tarihleri arasında kısmen yürürlükte kalmıştır.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası