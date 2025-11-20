ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacıya 100 bin TL değerindeki “Türkiye'nin adında toplam 10 harf bulunan iki ilinin merkezleri hangi coğrafi bölgededir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz, Karadeniz ve Marmara ve Marmara ve Güneydoğu Anadolu yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 16 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki “Türkiye'nin adında toplam 10 harf bulunan iki ilinin merkezleri hangi coğrafi bölgededir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

TÜRKİYE'NİN ADINDA TOPLAM 10 HARF BULUNAN İKİ İLİNİN MERKEZLERİ HANGİ COĞRAFİ BÖLGEDEDİR?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu

B. İç Anadolu ve Karadeniz

C. Karadeniz ve Marmara

D. Marmara ve Güneydoğu Anadolu

Cevap "D" şıkkı Marmara ve Güneydoğu Anadolu'dur (Kırklareli + Diyarbakır).

