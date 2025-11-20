Staffordshire Üniversitesi öğrencileri, dijital kariyer dersinin büyük bir bölümünün yapay zeka tarafından verilmesine tepki gösterdi. "Bize yasak, üniversiteye serbest" diyerek isyan eden öğrenciler, eğitimin demoralize edici hale geldiğini söylüyor.

Staffordshire Üniversitesi öğrencileri, dijital kariyerlerine kapı açmasını bekledikleri bir dersin büyük bölümünün yapay zeka (YZ) tarafından verildiğini görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı. Öğrenciler, "bilgi ve keyiften mahrum bırakılmış" hissettiklerini belirtiyor.

"BİZE YASAK, ÜNİVERSİTEYE SERBEST"

Ders sırasında öğretim görevlisiyle yaptığı bir yüzleşmede James, tepkisini "Eğer biz YZ tarafından üretilmiş bir ödevi teslim etsek üniversiteden atılırız ama bize bir YZ ders veriliyor" sözleriyle ortaya koydu. James, kariyerine yeniden başlamak için ayırdığı iki yılını "mümkün olan en ucuz yolla" hazırlanan bir kursta harcadığı için büyük endişe duyduğunu dile getirdi.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

James ve diğer öğrenciler, daha ilk derste öğretim görevlisinin kendi sesinin YZ versiyonuyla okunan bir PowerPoint sunumu açmasıyla durumu hemen fark ettiklerini söyledi. Giderek daha da artan bu vakalar, üniversitenin ders materyali hazırlamak, kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlamak ve hatta ders vermek için YZ araçlarını kullandığı bir döneme denk geliyor. Ancak öğrenciler için bu durum, dönüştürücü olmaktan çok demoralize edici bulunuyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

