Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ünlüler arasında Şeyma Subaşı da yer almıştı. Saç, idrar ve kan örnekleri veren Subaşı'nın test sonucu çıktı. Ünlü ismin kokain kullandığı tespit edildi.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kan, saç ve idrar örnekleri veren Şeyma Subaşı’nın test sonucu belli oldu.

KOKAİN KULLANICISI ÇIKTI

Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi. Ayrıca kokain ve metabolitleri benzoilekgonin ile metilekgonin bulunduğu ve ilaç etken maddelerinden ketamin bulunduğu tespit edildi.

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi pozitif çıktı



"GEÇMİŞTE BAZI GÖRÜNTÜLER, BAZI ANLAR VARDIR, ARTIK HAYATIMDA DEĞİLLER"

Şeyma Subaşı, daha önce sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Türkiye’ye dönmeden önce çektiği videoda süreci “teslimiyetle” karşıladığını ifade etmişti:

“Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anlar vardır. Hepimizin var. Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. İnsanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür. Ama içerde sadece Allah’ın terbiyesi başlıyordur. Ve belki de bu dönem benim için bir durma, temizlenme, kendine dönme vakti. Yeni bir başlangıç. Ne yaşanıyorsa hayrımıza… Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz bir yerden bir yere sürüklemez. Ben çok inanıyorum.”

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönerek İstanbul Havalimanı’na inmişti. Subaşı, burada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ve ATK’da alınan saç ile kan örneklerinin ardından Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası