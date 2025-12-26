İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Subaşı, paylaşımında en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini belirterek, süreci “teslimiyetle” karşıladığını ifade etti. Yaşananların kendisi için bir sınav olduğunu söyleyen Subaşı, “Çok yakında ülkeme dönüyorum. Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah’ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kullanıcılar ise “Ne anlattığı şeyi anladım, ne duyguya geçebildim” , “Daha fazla arınmadan test ver” gibi yorumlar yaptı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kamuoyunda gündemdeki yerini korurken, dosyada adı geçen Şeyma Subaşı’nın açıklamaları da dikkat çekti. Yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı belirtilen Subaşı, daha önce yaptığı açıklamada, “Şu anda yurt dışındayım. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Subaşı, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim ve tespih fotoğrafları paylaşmıştı. Paylaşımına ise “Oh” ve “El Hafız” notlarını eklemişti.

“BU SÜREÇTEN KAÇMIYORUM, TESLİMİYETLE KARŞILIYORUM”

Şeyma Subaşı, son olarak uzun bir açıklama yaptı. Bir süredir bilinçli olarak sessiz kaldığını belirten Subaşı, bunun kendini dinleme ve Allah’la arasındaki manevi bir süreçten geçtiği için olduğunu söyledi. Hakkında çıkan haberleri gördüğünü ancak geçmişte kalan bazı durumların artık hayatında olmadığını vurguladı. Yaşadıklarını bir sınav, durma ve arınma dönemi olarak gördüğünü belirten Subaşı, yanlışları varsa sorumluluğunu aldığını, korkudan değil teslimiyet ve farkındalıkla konuştuğunu şu sözlerle ifade etti:

“Herkese merhaba. Biliyorum bir süredir sessizim. Biliyorsunuz insan hali, kendini önce dinleme ihtiyacı vardır. Kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı vardır. Bazı şeyler Allah ile aramızda yaşanır. Ben de o halden geçiyorum. Biliyorsunuz siz de her yıl olduğu gibi bu zamanı da kızımla Miami’de geçiriyorum. Çok yakında ülkeme dönüyorum. Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah’ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Başka türlü düşünseniz de önemli değil.”

“GEÇMİŞTE BAZI GÖRÜNTÜLER VARDI, ARTIK HAYATIMDA DEĞİLLER”

“Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anlar vardır. Hepimizin var. Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. İnsanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür. Ama içerde sadece Allah’ın terbiyesi başlıyordur. Ve belki de bu dönem benim için bir durma, temizlenme, kendine dönme vakti. Yeni bir başlangıç. Ne yaşanıyorsa hayrımıza… Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz bir yerden bir yere sürüklemez. Ben çok inanıyorum. Biliyorum bazen yanlış anlaşılıyorum. Eğer bir yanlışım varsa bunların sorumlusu benim. Derslerini ben alacağım. Ama bugün burada korkudan değil, bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Ve şunu bilmenizi de isterim. Gördüğünüz gibi çok şükür ben iyiyim. Çok yakında İstanbul’dayım. Geldiğimde de daha net ve açık konuşurum belki. Dualarını, iyi niyetini ileten herkese çok teşekkür ederim. Allah hepimizin yolunu kolay kılsın.”

YORUMLAR GECİKMEDİ, TAKISI GÖZDEN KAÇMADI

Şeyma Subaşı’nın bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hakkında yakalama karar çıkarılan Şeyma Subaşı’dan videolu mesaj! ‘Allah’ yazılı takısı dikkat çekti

Bazı kullanıcılar “İsteyince ne güzel Türkçe konuşuyorsun” , “Bu dile gelmiş ne güzel Türkçe’yi konuşamıyordu İngilizce’den” , “Ne anlattığı şeyi anladım, ne duyguya geçebildim” , “Daha fazla arınmadan test ver, sonucu değiştirmesin” gibi yorumlarda bulundu. Öte yandan Subaşı’nın bileğindeki ‘Allah’ yazılı şahmeranı da dikkatlerden kaçmadı.

