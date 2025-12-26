Hakkında yakalama karar çıkarılan Şeyma Subaşı’dan videolu mesaj! ‘Allah’ yazılı takısı dikkat çekti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Subaşı, paylaşımında en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini belirterek, süreci “teslimiyetle” karşıladığını ifade etti. Yaşananların kendisi için bir sınav olduğunu söyleyen Subaşı, “Çok yakında ülkeme dönüyorum. Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah’ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kullanıcılar ise “Ne anlattığı şeyi anladım, ne duyguya geçebildim” , “Daha fazla arınmadan test ver” gibi yorumlar yaptı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kamuoyunda gündemdeki yerini korurken, dosyada adı geçen Şeyma Subaşı’nın açıklamaları da dikkat çekti. Yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı belirtilen Subaşı, daha önce yaptığı açıklamada, “Şu anda yurt dışındayım. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamanın ardından Subaşı, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim ve tespih fotoğrafları paylaşmıştı. Paylaşımına ise “Oh” ve “El Hafız” notlarını eklemişti.
“BU SÜREÇTEN KAÇMIYORUM, TESLİMİYETLE KARŞILIYORUM”
Şeyma Subaşı, son olarak uzun bir açıklama yaptı. Bir süredir bilinçli olarak sessiz kaldığını belirten Subaşı, bunun kendini dinleme ve Allah’la arasındaki manevi bir süreçten geçtiği için olduğunu söyledi. Hakkında çıkan haberleri gördüğünü ancak geçmişte kalan bazı durumların artık hayatında olmadığını vurguladı. Yaşadıklarını bir sınav, durma ve arınma dönemi olarak gördüğünü belirten Subaşı, yanlışları varsa sorumluluğunu aldığını, korkudan değil teslimiyet ve farkındalıkla konuştuğunu şu sözlerle ifade etti:
“GEÇMİŞTE BAZI GÖRÜNTÜLER VARDI, ARTIK HAYATIMDA DEĞİLLER”
YORUMLAR GECİKMEDİ, TAKISI GÖZDEN KAÇMADI
Şeyma Subaşı’nın bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Bazı kullanıcılar “İsteyince ne güzel Türkçe konuşuyorsun” , “Bu dile gelmiş ne güzel Türkçe’yi konuşamıyordu İngilizce’den” , “Ne anlattığı şeyi anladım, ne duyguya geçebildim” , “Daha fazla arınmadan test ver, sonucu değiştirmesin” gibi yorumlarda bulundu. Öte yandan Subaşı’nın bileğindeki ‘Allah’ yazılı şahmeranı da dikkatlerden kaçmadı.