Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı’dan bir paylaşım daha geldi. Yurt dışında bulunması nedeniyle gözaltına alınamayan Subaşı, ilk açıklamasında “En kısa sürede ülkeme döneceğim” demişti. Bu açıklamanın ardından Subaşı’nın Kur’an-ı Kerim ve tespih paylaşımı kısa sürede gündem olmuştu. Türkiye’ye dönerek ifade vermesi beklenen Subaşı, sosyal medya hesabından bir kez daha Kur’an-ı Kerim okurken paylaşım yaptı. Ancak takipçileri bu paylaşımı samimi bulmadı ve tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu, magazin ve sosyal medya dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Operasyon çerçevesinde birçok ünlü hakkında gözaltı ve yakalama kararları çıkarıldı. Dosyada adı geçen isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı oldu. Subaşı’nın yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle yakalanamadığı belirtildi.

“EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM” DEMİŞTİ

Gelişmelerin ardından Subaşı sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Açıklamasında, “Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Şu anda yurt dışındayım. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğümde daha detaylı bir açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

KUR’AN- I KERİM VE TESPİH PAYLAŞIMI

Bu açıklama geniş yankı uyandırdıktan sonra, Subaşı farklı bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim ve tespih fotoğrafı paylaşan fenomen, gönderisine “Oh” ve “El Hafız” notlarını ekledi. Paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Hakkında yakalama kararı verilen Şeyma Subaşı yeniden Kuran-ı Kerim paylaştı, takipçilerinden tepki topladı

YENİ BİR PAYLAŞIM DAHA

Şeyma Subaşı, sosyal medyada tekrar Kur’an-ı Kerim paylaşarak gündem oldu. Paylaşımında, “Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu duyguyu nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Hakkında yakalama kararı verilen Şeyma Subaşı yeniden Kuran-ı Kerim paylaştı, takipçilerinden tepki topladı

TAKİPÇİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Paylaşım, birçok kullanıcı tarafından samimi bulunmadı. Takipçilerden gelen yorumlar arasında, “Sıkışınca hemen Allah’a sığının, ne güzel”, “Hatim eder Türkiye’ye dönene kadar”, “Tamam Şeyma, inandık”, “Başı sıkışınca Allah ve kitap devreye giriyor, yemedikleri şey kalmamış” gibi ifadeler yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası