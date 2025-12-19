Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu. Yaşar’ın bildiklerini anlatması üzerine operasyon birçok ünlü isme uzandı. Bahsi geçen kişilerden biri de yurt dışında bulunan Şeyma Subaşı oldu. Subaşı, konu ile ilgili ilk açıklamayı saatler sonra sosyal medya hesabından yaptı, işte detaylar...

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda pek çok isim gözaltına alınmış, evlerinde bulunmayan ve yurt dışında olanlar için ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyon kapsamında adı geçen Şeyma Subaşı'nın yurt dışında olduğu biliniyordu, konu ile ilgili ilk açıklamayı saatler sonra sosyal medya hesabından yaptı. Şeyma Subaşı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim."

NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde kamuoyu tarafından tanınan birçok isme operasyon düzenlendi. Bu isimlerden birisi olan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, önceki gün ifade verdi ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye oldu. Sercan Yaşar’ın tahliye olmasından sonra ise dün sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

UYUŞTURUCU KULLANAN ÜNLÜLER DEŞİFRE OLDU

Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’taki yedi adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ VERDİLER

Söz konusu şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki, Mümine Senna Yıldız, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra başsavcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı.

- Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü’yü arama çalışmaları sürüyor.

- Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

- Şüpheli Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

- Öte yandan saç ve kanında uyuşturucu madde tespit edilen Berrak Tüzünataç İstanbul Adliyesinde ifade verdi.

-Uyuşturucu soruşturması dahilinde Hayyam Garipoğlu’nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş adamı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

