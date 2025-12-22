Umut Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği tiyatroda gözaltına alındığı öğrenildi. Evirgen, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geçen Kütüphane isimli mekanın işletmecisi olarak biliniyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gazeteci Emrullah Erdinç'in ardından Alina Boz'un eşi işletmeci Umut Evirgen'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Eğlence mekanının işletme müdürü Yaşar Koz da ekiplerce gözaltına alındı.

Evirgen, tutuklu Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyonda adı geçen 'Kütüphane' isimli mekanın sahibi olarak biliniyor. Mekana geçtiğimiz hafta narkotik baskın yapılmıştı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor! Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı

MEKANDA FOTOĞRAF YASAK

Müşterilerine ‘gizlilik ve mahremiyet’ vadeden Kütüphane’de fotoğraf çekiminin kesinlikle yasak olduğu biliniyor.

REFERANS ŞARTI DA VAR

Bir mekanın üst katında bulunan Kütüphane’ye adeta gizli bir yoldan geçilerek ulaşılıyor. Restoranın merdivenlerinden üst kata çıkıldığında raflarında kitaplar olan klasik bir kütüphaneyle karşılaşılıyor. Bu kütüphane ittirilince ortaya bir gece kulübü çıkıyor.

Her isteyen Kütüphane’ye giriş yapamıyor. Kütüphane’ye gitmek için işletmecilerden birini tanımak veya sağlam bir referansa sahip olmak gerekiyor.

