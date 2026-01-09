Trendyol 1. Lig’de lider Amedspor, 9 Ocak Cuma akşamı Çorum FK ile kritik bir mücadele verecek. Maçın yayın saati, yayın kanalları ve izleme yolları sporseverler tarafından merak ediliyor.

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Amedspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu önemli mücadelede her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Taraftarlar hem maçın hangi kanalda yayınlanacağını hem de saat bilgilerini araştırıyor.

AMEDSPOR ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Çorum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması TRT Spor ve beIN Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor’un şifresiz yayın yapması sayesinde maç, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilebilecek.

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor - Çorum FK mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı stadyum dışında izlemek isteyenler için televizyon ve dijital yayın seçenekleri bulunuyor.

AMED FK ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor ile Çorum FK arasındaki karşılaşma 9 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Amedspor, taraftarı önünde Çorum FK karşısında sahaya çıkacak.

