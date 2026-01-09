Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Süper Kupa finali öncesinde hava durumu da gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yağış ve rüzgar beklentisi, dev maç öncesi yakından takip ediliyor. İstanbul'da son günlerde etkili olan lodos nedeniyle "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak, kaç derece?" merak edildi.

Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler kadar teknik ekiplerin de dikkatini çeken başlıklardan biri, maç saatinde beklenen hava koşulları oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) paylaştığı tahminlere göre, derbinin oynanacağı gün İstanbul genelinde yağışlı ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren özellikle güneybatı yönünden esecek lodosun zaman zaman kuvvetini artırabileceği öngörülüyor. Tribünlerde yer alacak taraftarların da olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtiliyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak, kaç derece? Meteoroloji duyurdu

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇINDA HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Maçın oynanacağı Başakşehir bölgesinde akşam saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 8 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Yağış ve rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın bu değerlerin biraz altında olması muhtemel görünüyor. Nem oranının da yüksek seyretmesi, yağmurun etkisini artırabilir.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

Meteoroloji tahminlerine göre derbi günü İstanbul’da sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağmurun özellikle akşam saatlerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

