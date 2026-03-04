İRAN'A SALDIRILARDA 50 BİNDEN FAZLA ASKER GÖREV ALIYOR ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" olduğunu ifade etti.

7 dakika önce

SUUDİ ARABİSTAN'DA 2 FÜZE VE 9 İHA ENGELLENDİ İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme yapmayı sürdürürken, Suudi Arabistan bir defa daha hava saldırılarının hedefi oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, başkent Riyad'ın güneyindeki bir bölgeye 2 seyir füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek "Al-Kharj bölgesine fırlatılan 2 seyir füzesi başarıyla önlenerek imha edilmiştir" denildi. Ayrıca ülke hava sahasına girdiği tespit edilen 9 İHA’nın da imha edildiği aktarıldı.

35 dakika önce

CENTCOM: 17 GEMİ BATIRDIK ABD ordusu İran'da yaklaşık 2.000 hedefi vurduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada "Şu ana kadar İran'a ait 17 savaş gemisini batırdık. Basra Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı'nda ve Umman Denizi'nde artık hiçbir İran gemisi seyir halinde değil" ifadeleri kullanıldı.

168 dakika önce

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.

16 dakika önce

İRAN'DA PATLAMALAR İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından İran’ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlama sesleri duyuldu.

75 dakika önce

KUVEYT'TEN DİKKAT ÇEKEN YASAK Kuveyt, ikinci bir duyuruya kadar ülkede dron uçurmaya ve havadan görüntü çekmeye yasak getirildiğini açıkladı.

72 dakika önce

İRAN, 10 PETROL TANKERİNİ VURDU İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

29 dakika önce

S.ARABİSTAN'DA 'CIA OFİSİ VURULDU' İDDİASI Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan büyükelçiliği kompleksine düzenlenen ve İran'a ait olduğundan şüphelenilen dron saldırısında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ofisinin vurulduğu iddia edildi.

