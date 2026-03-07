Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı mecralarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik provokatif paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik sosyal medyada ve bazı mecralarda yapılan maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içerikli paylaşımlara karşı dikkat çekti.

DMM’nin açıklamasında, “Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak, Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik bazı mecralarda yanlış ve yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki ülke, geçmişte de birçok sınamadan başarıyla çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

"MAKAM AÇIKLAMALARINI DİKKATE ALIN"

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev öncülüğünde yürütülen ilişkilerin “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla sürdüğü vurgulandı. DMM, kamuoyunun kardeşliğe zarar verebilecek dezenformasyon ve kara propaganda içerikli paylaşımlara karşı daha hassas olması ve kritik konularda Türkiye ile Azerbaycan makamlarının açıklamalarını dikkate almasının önemine dikkat çekti.

