SDG neden silah bırakmıyor?

Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında YPG/SDG hakkında şunları söyledi:

“(PKK/YPG varlığı) Halep’in içinde bir 'paralel devlet' oluşturmaya çalışırsanız hiçbir egemen devlet bunu kabul etmez. SDG’nin kendini bu paralel yapıdan çıkarması lazım.

SDG yürüyen süreçlerin olumluluğuna rağmen pozitif adım atmakta direniyor. Ada'dan gelen mesajlar var, onlara yazılan direkt mektuplar var, talimatlar var; buna bire bir direnen akıl var. Başka yerden başka talimatlar geliyor (demek ki).

Veya bize karşı ikili oynanma söz konusu. Kandil böyle bir talimatı şu ana kadar SDG'ye vermiyor. SDG'nin şu anda süreçte olumlu rol oynamaya ilişkin bir adımını görmedik.

Zaman ulusal birlik zamanıdır. SDG'nin üzerine düşeni yapması lazım. Onun yerine İsrail'in politikasına alet olması tesadüf değil.

Halep’te sivil halka yönelik saldırılar SDG’nin gerçek niyeti ile ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmıştır.

SDG’nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir.

İslam dünyasının kendisini toparlama aşamasına geçtiği süreçte başka bir aklın ayrılıkçı faaliyetleri desteklemeyi gündemde tutması dikkatlerimizden kaçmıyor.”

Anlamak mümkün değil. YPG/SDG silah bırakmıyor. Bütün uyarılara rağmen böyle davranıyor. Bir ülkede iki silahlı unsur olmaz. “Merkezî hükûmete tabi ol” deniyor ama tınmıyor. Direniyor...

Sonunda Suriye hükûmeti Halep’te gerekeni yaptı...

SDG bu arada Halep'teki öğrenci yurtlarını hedef aldı.

Terör örgütünün Halep Üniversitesi öğrenci yurtlarına saldırı gerçekleştirmesinin ardından Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, yurt binasına yapılan saldırıyı sert bir dille kınayarak, "Terör örgütü SDG’nin Halep’teki öğrenci yurtlarını hedef alması, uluslararası teamüllere göre insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" açıklamasında bulundu.

Halep Üniversitesi Rektörü ise yaptığı değerlendirmede, "Suriye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kaldığı yurt binasında ciddi maddi hasar meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Suriye için artık söz bitiyor. "10 Mart Mutabakatı"na uymayan SDG demek ki başka hayaller peşinde. Öğrenci yurtlarına bile saldırıyorsa başka amaçlar gözetiyor. Suriye devleti bu kadar uyardı. Türkiye gerekenleri söyledi. YPG’yi dağıtmak dışında yapılacak iş kalmadı.

O zaman soru şu: SDG kime güveniyor? Neden silah bırakmıyor? Niçin diretiyor? İsrail’den bir güvence mi aldı?..

Bunların cevaplarını ilerleyen günlerde alırız.

Cem Küçük'ün önceki yazıları...