Bilim dünyası, Rönesans'ın evrensel dahisi Leonardo da Vinci'nin sır perdesini aralayabilecek tarihi bir keşifle çalkalanıyor. Leonardo da Vinci DNA Projesi araştırmacıları, Nisan 2024'te ressama ait 'Kutsal Çocuk' adlı kırmızı tebeşir eskizinden titizlikle aldıkları örneklerde, 500 yıl önce Da Vinci'nin kendisinden kalmış olabilecek DNA izlerine ulaştı.

Uluslararası bir araştırmacı ekibi, Rönesans dehası Leonardo da Vinci'ye ait 'Kutsal Çocuk' başlıklı kırmızı tebeşir eskizinden aldığı örneklerle, ünlü ressama ait olabilecek bir DNA parçası elde etti. Bu DNA örneği, Da Vinci'nin benzersiz dehasının ardındaki genetik sırları çözme potansiyeli taşıyor. Araştırma kapsamında, kesin bir bağlantı kurmak amacıyla da Vinci’nin yaşayan 14 akrabasından alınacak DNA örnekleri bu eski DNA ile karşılaştırılacak.

Y KROMOZOMLARINA ODAKLANILDI Yeni yayımlanan bir makalede araştırmacılar, bu keşfin Da Vinci'yi böylesine eşsiz bir dahi yapan özellikleri nihayet açıklamaya yardımcı olabileceğini belirti. Proje, babadan oğula doğrudan geçen ve anneden gelen genlerle birleşmeyen Y kromozomu dizilimi analizine odaklanıyor. 'Kutsal Çocuk' eskizinden alınan Y kromozomu, Da Vinci'nin kuzeni tarafından yazılmış bir mektuptan alınan DNA örneğiyle karşılaştırıldı. Her iki Y kromozomu da, da Vinci'nin memleketi İtalya'nın Toskana bölgesinde ortak bir atayı paylaşan genetik bir gruba ait çıktı.

Floransa Üniversitesi'nden Dr. David Caramelli, elde edilen bu Y kromozomunun, spesifik olarak o buluntuyla temas eden herhangi bir erkeğe ait olabileceği uyarısında bulunarak ihtiyatlı yaklaştı. Dr. Caramelli, "Kesin referans noktalarına ihtiyacınız var: bu referans noktaları Da Vinci soyağacından elde edilebilir. Ataları bulamazsanız bu analizler çok karmaşık hale gelir; nitekim soy ağacı her zaman biyolojiyi yansıtmaz” diye konuştu.

DEHASININ SIRRI GÖZLERİNDE Mİ GİZLİ? Araştırmacılar, DNA analizi sayesinde, Da Vinci'nin dünyayı neden bu kadar farklı gördüğüne dair gizli ayrıntıları ortaya çıkarabileceğine inanıyor. Araştırmalara göre, Da Vinci'nin çizimleri ve eskizleri, insan gözünün normalde algılayamayacağı kadar kısa süreli anları yakalamış durumda.

Örneğin, Da Vinci'nin bir yusufçuğun uçarken ön ve arka kanatlarını nasıl sırayla kaldırdığını çizimle yakalamayı başarması, onun üstün görsel yeteneğini kanıtlıyor. Basel Üniversitesi'nden genetikçi Dr. David Thaler, "Leonardo, çoğumuzun ayrı olaylar olarak algılamadığı olayların 'anlık görüntülerini' detaylandırıyordu. Gözleri, dünyayı daha hızlı bir oranda örnekliyordu" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYI SANİYEDE 100 KARE HIZLA ÇALIŞAN BİR KAMERA GİBİ GÖRÜYORDU Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, araştırmacılar Da Vinci'nin bir eskizde detaylandırdığı bir iskelenin etrafındaki su akışının modelini çıkardı ve onun görebileceği en küçük girdapları tespit etti.

Eskizin doğruluğu, Da Vinci'nin dünyayı saniyede 100 kare hızında çalışan bir ağır çekim kamera gibi gördüğünü gösteriyor. Ortalama bir insan ise saniyede 30 ile 60 kare hızında görüyor. Bu inanılmaz yeteneğin, retina proteinlerini kontrol eden KCNB1 ve KCNV2 genlerindeki bir mutasyon olarak DNA'sına kodlanmış olabileceği tahmin ediliyor.

YAŞAYAN AKRABALARI İNCELENECEK Uzmanlarrın şimdilik ana hedefi ise ellerindeki DNA örneğinin gerçekten Da Vinci'ye ait olup olmadığını kesin olarak belirlemek. Bunun için araştırmacılar, geçen yıl yayımlanan bir soyağacı çalışmasında tespit edilen, Ser Piero da Vinci'nin hayatta olan 14 torununun DNA'sını sıralamayı planlıyor.

Bu örneklerin, Da Vinci'nin diğer not defterlerinden çıkarılacak ek DNA'larla karşılaştırılmasıyla, Rönesans dehasıyla nihai ve kesin bir bağlantı kurulabileceği umuluyor. Elde edilen son akraba listesinde ise Paulo di Leonardo (d. 1935), Giovanni di Otello (d. 1958) ve Milko di Mario (d. 1976) gibi isimler yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası