Portekizli hakem eğitimcilerimiz ne kadar özgür?

TRT Spor'da sevgili Özgür Buzbaş'ın Portekizli hakem eğitimcileri ile yaptığı programı dikkatle seyrettim. Özgür Buzbaş ikna olmadığı çoğu noktayı gizlemedi, başarılı ve objektif bir yayıncılık yaptı.

G.Saray-Samsun maçındaki elle oynama; ligin ilk yarısında "tansiyonu en çok yükselten" pozisyon olmuştu. Memleket ayaktaydı!

Portekizli arkadaşlar, önceki seminerde açıkladıkları görüşlerini; canlı yayında biraz yumuşattılar. Pozisyon için "kesinlikle penaltı yok ve VAR müdahalesi olmaz" demişlerdi.

TRT Spor'da "VAR karışamazdı, sahada hakem verseydi kabul ederdik" demeye getirdiler.

VAR'daki Onur Özütoprak'ı haklı buldular. Peki; neden 22 gün maç verilmedi?

TFF Başkanı'nın sert ve keskin açıklamaları; eğitimcileri bile biraz etkilemiş olmalı!

Belki de Portekizli eğitimciler, söylemek istediklerini tam söyleyemiyorlar!

Kimi pozisyonlarda saçmaladılar! Çelişkiler vardı. Acaba bilgi ve birikimleri mi bu kadar?

VAR'daki iki hakemin başını da yersiz müdahaleleri yemiş. Süper Lig'den bu yüzden ayakları kesilmiş.

1) Erkan Özdamar 7. hafta: Karagümrük-Trabzonspor

2) Erkan Engin 13. hafta: Beşiktaş-Samsunspor

Teknik direktörlerde dağ fare doğurdu!

TFF Başkanı, ilk olarak 27 Ekim 2025 günü bahis oynayan hakemleri açıklamıştı. Dünya ajansları bu haberi flaş olarak geçmişti.

O günlerde TFF'nin bu kararlılığına kamuoyu desteği de tamdı.

Bahis oynayan "gözlemciler" ancak iki ay sonra 25 Aralık'ta, "temsilciler" de 26 Aralık'ta açıklanabilmişti. Bazı temsilcilerin de bekletildiğine dair yaygın bir görüş var.

Nihayet; önceki gün de futbol menajerleri ve teknik sorumlular açıklandı!

Beklenen öyle çok büyük isimler çıkmadı. Sıradan bir futbolseverin tanıyacağı isim sayısı üçü beşi geçmez!

TFF yöneticileri, çalışanları, kurullardakiler, kulüp yöneticileri bir türlü açıklanamıyor.

İlk günlerde Riva'da TFF'de bir ofisin tamamen bu işe ayrıldığı içeriye kimsenin giremediğini, sabahlara kadar çalışıldığını TFF'ye yakın gazetecilerden dinliyorduk.

Hakemler açıklanırken; hiç tereddüt edilmemişti.

Necip ve Ersin de açıklanırken hiç "kılı kırk yaran" olmamıştı.

Listeler Spor Toto'ya gidiyor, TFF'ye geliyor, ardından sevkler yapılıyor.

Bu listelerin Spor Toto'ya gidiş ve geliş tarihleri kamuoyuyla paylaşılmalı.

Tıkanan yeri veya geciken noktayı kamuoyu bilmeli.

Bir işte gecikme yaşanıyorsa; şüpheler artar. Buna fırsat verilmemeli.

Süper Kupanın formatı hiç ilgi çekmedi!

Futbol Federasyonu yönetimleri, karar alırken ellerinde hiçbir veri olmuyor. Anlık duygular yeterli!

Gaziantep'te dondurucu soğukta tribünler boş kaldı.

Adana'daki yarı finalin diğer ayağı da beklenen ilgiyi görmedi.

Finale 72 saat kala stadın yeri hâlâ tartışma konusuydu.

Tarih ve stat açıklandıktan sonra tartışma konusu olamaz! Bu kimsenin aklına bile gelmemeli. Bunun sebebi; kulüplerin TFF'lere istediklerini yaptırabilme alışkanlıklarıdır.

Yapbozla yol alıyorlar!

2026 FIFA VAR hakemi listesi açıklandı! Hiçbir mesafenin alınmadığı ve MHK'nın elinde hiçbir programın olmadığı o kadar belli ki!

2025 FIFA VAR KADROSU

1) M. İlker Coşkun

2) Onur Özütoprak

3) Zorbay Küçük

4) Direnç Tonusluoğlu

5) Emre Kargın

6) Erkan Özdamar

2026 FIFA VAR KADROSU

1) Onur Özütoprak

2) Kadir Sağlam

3) Atilla Karaoğlan

4) Ali Şansalan

5) Ömer Faruk Turtay

Yerini sadece Onur Özütoprak korumuş. Beş isim çıkarılmış, yerlerine dört yeni isim girmiş. Listede iki yıl üst üste kalan yok! Onur Özütoprak da direkten döndü! Burada ciddi bir planlamadan veya projeden söz edilebilir mi?