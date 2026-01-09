Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 Finali'nin başlama saati, meteorolojik değerlendirmelerin ardından saat 20.30'dan 18.45'e alındı.

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe uyarılarının ardından 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ve sağanak yağmur bekleniyor.

SAAT 18.45'TE BAŞLAYACAK

Hava durumuna dair gelişmeler yakından takip edilirken, yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 Finali'nin saati değişti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Buna göre; saat 20.30'da başlaması planlanan derbi, İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekildi. Söz konusu kararın; meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından alındığı öğrenildi.

