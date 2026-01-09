Balkanlar ve Sibirya'dan çifte soğuk hava dalgası! Sıcaklık sıfırın altına düşecek, yoğun kar bastıracak
Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar bıçak gibi kesilecek; Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen çifte soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Pazar akşamı İstanbul ve birçok kentte kar yağışı başlayacak; Ankara'da termometreler sıfırın altında 8 dereceyi görecek. İşte il il kar ve fırtına uyarısı...
- Dün yaşanan fırtına Türkiye genelinde hasara ve Bursa'da 1 can kaybına neden oldu.
- Pazartesiden itibaren Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak.
- Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek ve yağışlar pazar gecesinden itibaren kara dönüşecek.
- İstanbul'da sıcaklıklar tek haneye inerken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Ankara'da ise -8 dereceye kadar düşen sıcaklıklarla yoğun kar bekleniyor.
- İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve -10 dereceye varan dondurucu soğuklar etkili olacak.
Türkiye genelin dün fırtınaya esir olurken birçok kentte çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü; Bursa'da 1 kişi hayatını kaybetti.
Bebek Otel'deki VIP oda partilerinin şifresi çözüldü! Yapmadıkları kalmamış
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının düşmeye başlamasıyla ülke genelinde ve İstanbul'da hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.
PAZAR AKŞAMI KAR YAĞIŞINA DÖNECEK
Türkiye pazartesi sabahına sert bir kış provasıyla uyanacak. Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, pazartesi gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak.
Hafta sonu Marmara ve Ege'de sağanak yağışla başlayacak olan sistem, pazar gecesinden itibaren soğuk havanın etkisiyle kara dönüşecek. Soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul: Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışın yanında, kuzeyden esen "Poyraz" fırtına hızında esecek. Pazartesi günü sıcaklıklar tek haneli rakamlara inerken, şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek.
Ankara: Başkentte pazar günü başlayacak yağışlar, gece saatlerinde yerini beyaz örtüye bırakacak. Haftanın ilk günlerinde Ankara’da dondurucu bir ayaz beklenirken, termometreler -8 dereceye kadar gerileyecek.
Kar yağışı sadece yüksekleri değil, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerini de etkisi altına alacak. Bolu, Eskişehir ve Erzurum gibi illerde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Doğu Anadolu’da ise dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştıracak; bölgede gece sıcaklıklarının -10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.