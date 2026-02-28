Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan jandarma tarafından irtikap soruşturmasın kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda 13 kişinin daha yakalandığı öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

HEMEN PAYLAŞIM YAPTI

Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadesiyle duyurdu.

13 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, belediye ile bağlantılı olduğu belirtilen 13 kişinin daha yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırılmıştı.

Özcan, seçimlerin ardından dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu da artırmıştı. CHP 26 Temmuz 2023'te Özcan'ı partiden ihraç etmişti.

