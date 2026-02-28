İhlas Haber Ajansı
Cüneyt’e mezar olmuştu! O çukur kapatıldı
Hatay’da yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah, oyun oynarken 1 buçuk metrelik suyla dolu çukura düşmüştü. Abdullah’ın boğularak hayatını kaybettiği çukur iş makinasıyla kapatıldı.
15 Şubat günü akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düşerek boğulmuş ve hayatını kaybetmişti.
ÇUKUR KAPATILDI
Küçük çocuğun ölümü mahallede üzüntüye neden olurken, mezar olan 1 buçuk metrelik çukur iş makinasıyla doldurularak kapatıldı.
Kapatılan çukurun su dolmasının önüne geçildi.
