Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool ile eşleşen Galatasaray'da tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan, Devler Ligi'nin yeni formatı hakkında bir yazı yayımladı. "Yeni format ilk çıktığında bizzat eleştirdim" diyen 35 yaşındaki orta saha, "Dürüst olmak gerekirse: Bugün 17 veya 18 yaşında olmadığıma şükrediyorum" itirafıyla dikkat çekti.

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi hakkında çarpıcı bir değerlendirme yaptı. LinkedIn hesabından Devler Ligi'nin yeni formatıyla ilgili bir yazı yayımlayan yıldız oyuncu, "Bu tam bir çılgınlık" yorumunda bulundu.

İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

"GALATASARAY'I TEMSİL ETMEKTEN GURURLUYUM"

İlkay Gündoğan'ın yazısı şöyle:

"Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldığımız için hâlâ çok mutluyum. Bu sezon şimdiden birlikte ne kadar çok iniş ve çıkış yaşadığımızı düşünmek inanılmaz! Bu yeni formatta Galatasaray'ı temsil etmek ve Avrupa'nın en üst seviyesinde rekabet etmek bana büyük bir gurur veriyor.

"YENİ FORMAT DAHA HEYECAN VERİCİ"

Yeni format ilk çıktığında bizzat eleştirmiş biri olarak, bu formatta geçen 1,5 sezonun ardından şunu itiraf etmeliyim: Şampiyonlar Ligi futbolunu taraftarlar için gerçekten çok daha heyecan verici hale getiriyor. Ayrıca benim için de, Galatasaray'ın oynamadığı günlerde diğer maçları izlemek gerçekten çok keyifli.

Eski formatta, neredeyse tüm grupların kaderi 6 maçın sadece 4'ünden sonra belli oluyordu. Şimdilerde ise herkes sonraki turlar için en iyi konumu elde etmek istediğinden, tüm üst düzey takımlar son maç gününe kadar sınırları zorluyor. Sportif açıdan rekabeti açıkça artırdı.'

İlkay Gündoğan, Juventus maçında sonradan oyuna girdi ve 49 dakika mücadele etti.

"DERİN ENDİŞELER TAŞIYORUM"

Ancak her madalyanın iki yüzü vardır. Pek çok kişi bu sportif cazibeyi kutlarken, futbol sektörünü içeriden bilen biri olarak ben iş yükü konusunda derin endişeler taşımaya devam ediyorum. Fikstür inanılmaz derecede sıkışık. Yeni CL formatları, genişletilmiş FIFA Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve milli takım maçları arasında resmen ince bir buzun üzerinde yürüyoruz.'

1000'DEN FAZLA MAÇ...

Dürüst olmak gerekirse: Bugün 17 veya 18 yaşında olmadığıma şükrediyorum. Günümüzdeki genç yeteneklerin kariyerlerini belki de 1000'den fazla rekabetçi maça çıkarak tamamlayabileceklerini düşündüğümde... Bu tam bir çılgınlık. Oyuncular üzerindeki uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sonuçların ne olacağını henüz bilmiyoruz bile.'

Ekonomik çıkarlar ile başrol oyuncularının refahı arasında sağlıklı bir diyaloğa ihtiyacımız var. Oyuncular yeterince dinlenip toparlanamadığında futbolun kalitesi de zarar görüyor. Yeni format hakkında sizin fikriniz nedir?

