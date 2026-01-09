İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunun kilit noktası Bebek Otel’in sahibi ve işletmecisi de gözaltına alınmıştı. Oteldeki VIP odalarda ünlü isimlerin uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediği ortaya çıkarken; şahısların otele başka isimlerle giriş yaptığı ve

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

Fuhuş ve uyuşturucu suçlarından Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 21 ilde eş zamanlı çete operasyonu! 96 şüpheli yakalandı

VIP ODALARDA PARTİLER DÜZENLENMİŞ

Öte yandan fuhuş ve uyuşturucu ağının merkezinin olduğu iddia edilen Bebek Otel için de kapatma kararı alınmıştı. Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmecisi Arif Altunbulak da gözaltına alınmıştı. Ancak yürütmeyi durdurma kararı alındı ve otel faaliyetlerine devam etti. Sabah'ın haberine göre bu otelde sık sık partilerin yapıldığı ve Mahmut Ziylan ve firari Kasım Garipoğlu'nun ekürisi firari iş adamı Burak Ateş'in VIP odalara sahip olduğu iddia edildi.

Partilere cep telefonu sokmanın, paylaşım yapmanın ve burada yaşanılanları anlatmanın yasak olduğu öğrenildi.

Bebek Oteldeki VIP oda partilerinin şifresi çözüldü! Yapmadıkları kalmamış

FARKLI İSİMLERLE OTELE GİRİŞ YAPMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen otelde, ünlü isimlere farklı isimlerle oda kaydı açılmış. Ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı herhangi bir x-ray cihazının da olmadığı, herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edildi.

Muzaffer Yıldırım

Haberle İlgili Daha Fazlası