ABD Dışişleri Bakanlığı İran'da bulunan Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD ile İran arasında devam eden müzakere görüşmelerinin sonuncusu dün Cenevre'de gerçekleştirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere ilişkin bugün değerlendirmelerde bulunmuş 'memnun olmadığını' ifade etmişti.

Trump, İran'ın iyi niyetle ve açık şekilde müzakere etmediğini öne sürerek yine de anlaşma yapmak istediğini ve daha fazla görüşme beklediklerini söylemişti.

"(İran) İyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar” diyen Trump, İran konusunda henüz bir karar vermediğini ancak nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu konuda anlaşma yapmak istediklerini belirtmişti.

"İRAN'I TERK EDİN"

Gerilimde yeni perde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla açıldı. Bakanlık açıklamasında vatandaşlarına İran'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

Açıklama şu şekilde:

"Amerikan vatandaşları derhal İran'ı terk etmeli. Hiçbir Amerikalı hiçbir sebeple İran'a gitmemeli

İran rejimi rehin alma uygulamasına son vermeli. İran'da haksız yere tutuklanan tüm Amerikalılar serbest bırakılmalıdır"

Haberle İlgili Daha Fazlası