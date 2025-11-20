Meteoroloji'nin verilerinden hareketle hazırlanan ekim ayı yağış raporuna göre Zonguldak, geçen ay metrekareye 196,5 kilogramla en çok, Mardin ise metrekareye 19,4 kilogramla en az yağış alan il oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde ekim ayı yağışı mevsim normalinin yüzde 8, geçen yıl ekim ayı yağışının ise yaklaşık yüzde 100 üzerinde gerçekleşti. Uzun yıllar ekim yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 49,4 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Ekim 2024'te metrekareye 26,8 kilogram, geçen ay ise 53,5 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji verileri paylaştı! İşte en çok ve en az yağış alan iller

SON 10 YILIN EN YÜKSEĞİ

Ekimde yağışlar, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Bolu, Düzce, Zonguldak, Samsun ve Amasya çevrelerinde yer yer yüzde 100'den fazla artış gösterirken, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yüzde 60'tan fazla azaldı. Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde ise azalma oranı yüzde 80'i gördü.

Bölge genelinde ise Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri normallerinin üzerinde, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ekim ayı normallerinin altında yağış aldı. Normaline göre en fazla azalma gösteren bölge yüzde 45 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken, en çok artış yüzde 51 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde 12, Marmara Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek ekim yağışı olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK VE EN AZ YAĞIŞ ALAN İLLER

Geçen ay il geneli yağışlarda en çok yağışı metrekareye 196,5 kilogram ile Zonguldak, normaline göre en az yağışı metrekareye 19,4 kilogram ile Mardin aldı. Yağışlarda normaline göre en fazla artış normalinin yüzde 100 üzerinde İzmir'de, en fazla azalış ise yüzde 62 ile Mardin'de gözlendi.

Ekimde yağışlar Amasya, İzmir, Kocaeli, Samsun'da 15, Manisa ve Muğla'da 14, Düzce, Kütahya ve Sakarya'da 12, Burdur'da 11, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir ve Yalova'da son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ekim ortalamasında 7,9 hesaplanırken, bu yıl ekimde Türkiye genelinde ortalama 9,8 gün oldu.

