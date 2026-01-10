Fenerbahçe Beko’da Bonzie Colson’dan kötü haber geldi. EuroLeague’de Dubai Basketbol maçında sakatlanan ABD’li oyuncunun sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edilirken, sarı-lacivertli kulüp tedavi sürecinin başlatıldığını açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun perşembe günü oynanan Dubai Basketbol maçında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşadığı bildirildi.

Açıklamada, Colson'un kontrollerinde sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Bonzie Colson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

