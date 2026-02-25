Merkez Bankası tarafından açıklanan ankette, Türk halkının altından sonra ikinci tercihinin yüzde 30 ile "ev/dükkân/arsa" yatırımı olduğu görüldü. Özellikle pandemi sonrasında trend olan arazi fiyatlarına bakıldığında, son 1 yıllık dönemde Türkiye’de ortalama fiyat artışı %18,51 gibi düşük bir seviyede gerçekleşti. Ancak iller bazında bakıldığında bazı şehirlerin getiride altınla yarıştığı dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’de hane halkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği "Hanehalkı Beklenti Anketi" sonuçlarını ilk defa açıkladı. 3 bin 217 hanehalkı ile gerçekleştirilen anketin sonuçları, yatırım tercihleri konusunda da önemli ipuçları verdi. "Altın alırım" diyen katılımcıların oranı yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 30 ile "ev/dükkân/arsa" yatırımı öne çıktı.

GAYRİMENKUL TRENDİ

Türkiye’de özellikle Covid-19 salgını ile birlikte hem izole hayat tercihinin artması ve hem de fiyatlardaki hızlı artışla birlikte “enflasyona karşı korunma” aracı olarak arazi yatırımları trend olmaya başladı. Uzaktan çalışmanın da bu süreçte giderek yaygınlaşması, arazi yatırımlarını daha fazla ön plana çıkardı. TCMB’nin anketi, altın gibi likit bir yatırım olmamasına rağmen konut ve arsa/arazi yatırımlarının, Türk halkının “ikinci adresi” olduğunu da gösterdi.

Getiride altınla yarışan iller! Arazi fiyatları bu şehirlerde hızlı arttı

ALTIN FARK ATTI

Altın fiyatlarında 2024 yılının başından itibaren ons bazında %100 ve gram bazında %140’a ulaşan getiriler, birikimlerini altında değerlendirenler için oldukça yüksek bir kazanca işaret etti.

Ancak yine TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde ortalama konut fiyatında %27,7 artış yaşandı. Konut yatırımcısı %-2,3 reel kayba uğradı. Arazi yatırımcısı da son 1 yıllık dönemde altına göre çok daha düşük getiri elde etti.

ARAZİ FİYATLARI

Türkiye’de imar vasfı olmayan arazi (bağ, bahçe, tarla) fiyatlarına bakıldığında, Ocak 2026 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı 749 TL oldu. Endeksa verilerine göre yıllık değer artışı ise %18,51 olarak ölçüldü.

Son 5 yıllık dönemde %985 gibi yüksek bir oranda prim yağan arazi fiyatlarının, son 1 yılda altın ve konut fiyatlarındaki artış oranlarının yanı sıra enflasyonun da gerisinde kalması dikkat çekiyor. İller bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Getiride altınla yarışan iller! Arazi fiyatları bu şehirlerde hızlı arttı

EN FAZLA PRİM YAPAN İLLER

Ocak 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarının en fazla yükseldiği ilk 15 il şöyle sıralanıyor:

-Bingöl: 908 TL/m2 (%120,39)

-Şırnak: 2.014 TL/m2 (%98,82)

-Hakkâri: 1.896 TL/m2 (%77,20)

-Diyarbakır: 1.623 TL/m2 (%74,14)

-Kırşehir: 270 TL/m2 (%46,74)

-Tunceli: 911 TL/m2 (%39,94)

-Nevşehir: 384 TL/m2 (%33,80)

-Bolu: 575 TL/m2 (%30,98)

-Giresun: 783 TL/m2 (%30,94)

-Şanlıurfa: 1.160 TL/m2 (%30,93)

-Elâzığ: 687 TL/m2 (%30,36)

-Batman: 1.485 TL/m2 (%30,15)

-Kilis: 321 TL/m2 (%25,88)

-İstanbul: 2.895 TL/m2 (%25,38)

-Aydın: 581 TL/m2 (%24,95)

EN AZ PRİM YAPAN İLLER

Yine son 1 yılda en az prim yapan ilk 15 il ise şunlar oldu:

-Artvin: 794 TL/m2 (%0,13)

-Çankırı: 372 TL/m2 (%4,49)

-Bartın: 693 TL/m2 (%7,28)

-Sivas: 322 TL/m2 (%8,42)

-Çanakkale: 494 TL/m2 (%8,81)

-Osmaniye: 927 TL/m2 (%9,83)

-Ankara: 751 TL/m2 (%10,28)

-Mersin: 929 TL/m2 (%11,26)

-Rize: 1.382 TL/m2 (%11,27)

-Konya: 202 TL/m2 (%12,22)

-Sakarya: 933 TL/m2 (%12,68)

-Karabük: 726 TL/m2 (%12,91)

-Bursa: 989 TL/m2 (%13,68)

-Adana: 872 TL/m2 (%13,99)

-Niğde: 541 TL/m2 (%14,62)

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Etiket var et yok! Bazı kasap ve restoranlar marketlere dadandı

DOĞU İLLERİ KAZANDIRDI

Arazi fiyatlarının en fazla prim yaptığı illere bakıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ön plana çıkıyor. %120 gibi yüksek bir primle öne çıkan Bingöl, getiride gram altınla yarışıyor. Şırnak, Hakkâri ve Diyarbakır’da arazi fiyatlarındaki primler ülke ortalamasının dan ve enflasyonun oldukça üzerinde seyrediyor.

Bu arazilerin tarımsal faaliyet amacıyla kullanılması ve mahsul elde edilmesi halinde, hasat geliri de dahil edildiğinde (arazinin büyüklüğüne göre) toplam getirinin altın fiyatlarına yaklaşabileceği de hesaplanıyor.

BÜYÜKŞEHİRLER AYRIŞTI

Büyükşehirlere bakıldığında İstanbul %25 artışla “en fazla prim yapan ilk 15 il” arasında yer aldı. Ankara ise %10 artışla “en az prim yapan ilk 15 il” listesinde görünüyor.

Konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller arasında yer alan Çanakkale’de arazi fiyatlarının daha düşük artması dikkatlerden kaçmadı. Mersin, Konya, Sakarya, Bursa, Adana gibi büyükşehirler de “arazi fiyatları az artan iller” listesinde öne çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası