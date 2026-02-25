'Prens' dizisiyle hafızalara kazınan Giray Altınok’un yeni projesi Gustav için hazırlıklar hız kazandı. Dijital platformda izleyiciyle buluşacak yapımın yayın platformu, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuna dair detaylar merak konusu oldu.

MGX Film imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Gustav dizisi, vampir temalı hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla gündeme geldi. Çekim takvimi netleşen yapımın hangi platformda yayımlanacağı ve ne zaman izleyici karşısına çıkacağı araştırılıyor.

GİRAY ALTINOK'UN DİZİSİ GUSTAV NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gustav dizisinin çekimleri perşembe günü başlayacak. Dizinin yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, çekimlerin başlamasıyla birlikte takvimin netleşmesi bekleniyor. Çekim sürecinin tamamlanmasının ardından platformun yayın planına göre izleyiciyle buluşması öngörülüyor.

Giray Altınokun dizisi Gustav ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Oyuncu kadrosu netleşti

GUSTAV DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Vampir temalı hikayesiyle dikkat çeken Gustav dizisi Disney Plus’ta yayımlanacak. Platformun yerli içerik yatırımlarına yeniden hız vermesiyle birlikte yeni projelerin peş peşe duyurulmasının ardından Gustav da öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

GUSTAV OYUNCU KADROSU

Gustav dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli isimler yer alıyor. Başrolde Gustav karakterine Giray Altınok hayat verirken Otto rolünde Bülent Emin Yarar, Fulya karakterinde Özge Özpirinçci izleyici karşısına çıkacak.

Kadronun devamında Friedrich rolüyle Haluk Bilginer, Clemens karakteriyle Uğur Polat, Konrad rolüyle Alican Yücesoy, Albert karakteriyle Kerem Can, Ida rolüyle Başak Parlak, Gertrude rolüyle Ayşe Tunaboylu, Helmut rolüyle Şevket Süha Tezel ve Maria rolüyle Özgecan Koyunoğlu

