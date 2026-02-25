Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 14 yaşındaki Amine Durman, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah sesinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 14 yaşındaki Amine Durman'ın pompalı tüfek ile vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Amine Durman'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



