NOW ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Sahtekarlar dizisinin yayın akışındaki değişiklik ve kulis bilgileri sonrası final iddiaları gündeme geldi. Dizinin kaçıncı bölümde ekrana veda edeceği ve final bölümünün hangi gün yayımlanacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ay Yapım imzası taşıyan ve başrollerinde Burak Deniz ile Hilal Altınbilek’in yer aldığı Sahtekarlar dizisiyle ilgili dikkat çeken bir yayın planı değişikliği konuşuluyor. Son dönemde reyting sonuçlarıyla gündeme gelen yapımın akıbeti hakkında ortaya atılan iddialar, izleyicileri final tarihine odakladı.

SAHTEKARLAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre NOW’da pazar akşamları ekrana gelen Sahtekarlar dizisinin düşen reytingler nedeniyle ekran macerasını noktalaması planlanıyor. Kanal ve yapım cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, kulislere yansıyan bilgiler dizinin final kararı aldığı yönünde.

Yayın akışında yaşanan değişiklik iddiası da bu gelişmeleri güçlendirdi. Dizinin pazar günü ekrana gelecek yeni bölümünün ardından final bölümünün farklı bir günde yayımlanmasının planlandığı konuşuluyor.

SAHTEKARLAR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK, KAÇINCI BÖLÜMDE?

Kulislerden sızan bilgilere göre Sahtekarlar dizisinin 22. bölümde final yapması planlanıyor. Dizinin normal yayın günü pazar olmasına rağmen final bölümünün cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacağı ifade ediliyor.

Öte yandan kanalın yayın takviminde yer alması beklenen yeni projeler de bu değişiklikte etkili oldu. Üç bölümü çekilen Doktor Başka Hayatta dizisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ekrana gelmesinin öngörüldüğü belirtiliyor.

SAHTEKARLAR OYUNCU KADROSU

Burak Deniz, Hilal Altınbilek, Tamer Levent, Perihan Savaş, Yüsra Geyik, Berk Hakman, Elçin Afacan, Can Bartu Arslan, İpek Özağan

