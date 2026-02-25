Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından Forbes, Türkiye'nin En Zenginleri listesini güncelledi. Listenin ilk 10 sırasında gıda sektöründen enerjiye, teknolojiden savunmaya kadar geniş yelpazede faaliyet gösteren iş insanları yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ DEĞİŞMEDİ Türkiye'nin en zengin ismi yine değişmedi. Gıda sektörünün önde gelen ismi zirvedeki yerini bu sene de korudu.

SELÇUK BAYRAKTAR DA LİSTEDE Türk SİHA'larının mimarı, savunma sanayinin gururu Selçuk Bayraktar da listede yerini aldı. Türkiye'nin en zengin 10 kişisinin sıralaması şöyle 👇

MEHMET SİNAN TARA Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara listeye 10'uncu sıradan girdi. Tara'nın serveti 2.6 milyar dolar olarak açıklandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN SERVETİ NE KADAR? Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar listenin 9'uncu sırasında yer aldı. Savunma sanayinde gurur kaynağımız olan Bayraktar'ın serveti 2.7 milyar dolar olarak açıklandı.

RAHMİ KOÇ'UN SERVETİ NE KADAR? Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, listenin 8'inci sırasında yer aldı. Rahmi Koç'un serveti de 2.7 milyar dolar olarak açıklandı.

FİLİZ ŞAHENK Türk iş insanı Ayhan Şahenk'in kızı ve Ferit Şahenk'in kardeşi olan Filiz Şahenk, listenin 7'nci sırasında yer aldı. Şahenk'in serveti 2.9 milyar dolar.

SEMAHAT SEVİM ARSEL Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel, listenin 6'ncı sırasında yer aldı. Arsel'in serveti 3.1 milyar dolar.

FERİT FAİK ŞAHENK Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk, listeye 5'inci sıradan girdi. Şahenk'in serveti 3.2 milyar dolar.

FERİDUN GEÇGEL Astor Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Geçgel'in serveti 3.5 milyar dolar.

ERMAN ILICAK Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, Türkiye'nin en zengin 3'üncü kişisi. Ilıcak'ın serveti 3.8 milyar dolar.

ŞABAN CEMİL KAZANCI Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin sahibi olan Şaban Cemil Kazancı, Türkiye'nin en zengin ikinci kişisi. Kazancı'nın serveti 5.2 milyar dolar.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ MURAT ÜLKER Türkiye'nin en zengini gıda sektörünün önde gelen ismi Murat Ülker oldu. Ülker uzun yıllardır zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı. Ülker'in serveti 5.3 milyar dolar olarak açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası