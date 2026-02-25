Beraberlikleri bir dargın bir barışık süren Mehmet Ali Erbil ile genç eşi Gülseren Ceylan evliliklerini noktaladı. Yaklaşık 7 ay süren birliktelik tek celsede sona erdi. Boşanma haberleri ardından Gülseren Ceylan ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Gülseren Ceylan kimdir?

Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği bu sabah tek celsede bitti. Geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme gelen çift, evliliklerine bir şans daha vermeye karar vermişti.

GÜLSEREN CEYLAN KİMDİR?

Gülseren Ceylan, 1999 doğumlu, Almanya’da yetişmiş Türk kökenli bir sosyal medya içerik üreticisi. Özellikle TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla tanınan Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişkinin yanı sıra açıklamalarıyla da gündem olmuştu. Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki ilişki, aralarındaki 42 yaş farkı nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çift, 28 Ağustos 2025 tarihinde sade bir törenle evlendi.

Mehmet Ali Erbilin eski eşi Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Gülseren Ceylan ın hayatına dair bilgiler

ABİSİ ONAYLAMADIKLARINI DİLE GETİRMİŞTİ

Gülseren Ceylan'ın abisi bu evliliği onaylamadıklarını dile getirmişti. Abi Ceylan; "Gülseren'e aradaki 42 yaşın çok yüksek olduğunu böyle bir evliliğe onay vermeyeceğimizi bir an önce Almanya'ya geri dönmesini istedik. Ancak bunu kabul etmedi. Gerek annem gerek de 2 abisi olarak biz her zaman için Gülseren'in iyiliği ve konforu için çalıştık. " ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası