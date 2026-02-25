Geçen yıl gerçekleşen 193 bin 793 boşanma vakasının 146 bin 912’sinde erkeğin yaşının daha büyük olduğu görüldü. Bu boşanma vakalarında 1-3 yaş farkına sahip çiftler toplamda %37 ile ilk sırada yer aldı. Yaş farkı 9-10 yaş olan boşanma vakalarının toplam içindeki ağırlığı ise %8’e kadar geriledi. Rakamlar, en fazla boşanma vakalarının “yaş farkı düşük çiftlerde gerçekleştiğini” de ortaya koydu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye'de geçen yıl 552 bin 237 çift dünya evine girerken, boşanan çiftlerin sayısı 193 bin 793 olarak kayıtlara geçti. Boşanma vakalarında önceki yıllara göre artış dikkat çekerken; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler, eşlerin yaş farkına göre boşanma sayılarını da ortaya koydu.

Buna göre geçen yıl gerçekleşen boşanma vakalarının 146 bin 912’sinde, erkeğin yaşının daha büyük olduğu görüldü.

YAŞ FARKI ARTTIKÇA…

“Yaşı büyük erkek” denklemindeki boşanmalara yaş farkına ve ağırlık oranına göre bakıldığında tablo şöyle gerçekleşiyor:

-1 yaş fark: 17 bin 905 boşanma (%12,19)

-2 yaş fark: 18 bin 350 boşanma (%12,49)

-3 yaş fark: 17 bin 776 boşanma (%12,10)

-4 yaş fark: 16 bin 736 boşanma (%11,39)

-5 yaş fark: 15 bin 168 boşanma (%10,32)

-6 yaş fark: 13 bin 149 boşanma (%8,95)

-7 yaş fark: 10 bin 819 boşanma (%7,36)

-8 yaş fark: 8 bin 709 boşanma (%5,93)

-9 yaş fark: 6 bin 738 boşanma (%4,59)

-10 yaş fark: 5 bin 169 boşanma (%3,52)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

TÜİK verileri, en fazla boşanma vakalarının “yaş farkı düşük çiftlerde gerçekleştiğini” gösteriyor. Erkeğin yaşının daha büyük olduğu evliliklerde, 1-2 yaş farkına sahip çiftlerin boşanma vakalarında zirve yaptığı görülüyor. Yaş farkının 9-10 yaş bandına kadar çıktığı evliliklerde ise boşanma vakalarının dip yapması dikkat çeliyor.

YAŞI EŞİT ÇİFTLER

Bu arada geçen yılki boşanma vakalarının 15 bin 455’i yaşı eşit olan çiftler arasında gerçekleşti. Toplam boşanmalar içinde yaşı eşit çiftlerin payı %8’e yaklaştı. Bu kategorideki çiftlerde de boşanma oranlarının yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

KADININ YAŞI YÜKSEK İSE…

TÜİK verilerinde, geçen yıl 30 bin 367 boşanma vakasında kadının yaşının daha yüksek olduğu da görüldü. Toplam içinde bu kategorinin payı ise %15,66 gibi yüksek bir pay aldı.

ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

Öte yandan Türkiye’de “1-5 yaş farkı” olan evliliklerde boşanma vakalarının, %10 ve üzerinde pay aldığı da dikkat çekiyor. Bu yaş bandındaki boşanmaların “oransal olarak” en fazla gerçekleştiği ilk 10 il ise şöyle sıralanıyor:

-Gümüşhane: %57,50

-Muş: %52,00

-Siirt: %51,02

-Bayburt: %50,00

-Kilis: %50,00

-Ardahan: %49,43

-Iğdır: %49,29

-Bitlis: %49,17

-Ağrı: %48,96

-Osmaniye: %48,55

