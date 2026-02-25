Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden A101, 26 Şubat 2026 tarihli yeni "Aldın Aldın" kataloğu ile ezber bozuyor. Bu hafta katalogda sadece teknolojik ürünler, mutfak araçları yok. Tiny House, Motosiklet ve karavan gibi büyük ürünler 26 Şubat Perşembe günü A101 mağazaları ve internet sitesinde olacak.

A101’in 26 Şubat Perşembe tarihli yeni "Aldın Aldın" ürün kataloğunu yayımlandı. Bu haftanın kataloğunda farklı kategorilerden pek çok dikkat çekici ürün yer alıyor. Sınırlı stokla satışa sunulacak fırsat ürünleri, 26 Şubat itibarıyla hem A101 mağazalarında hem de online platformda müşterilerle buluşacak.

A101'DE HAFTANIN ÖNE ÇIKAN YILDIZ ÜRÜNLERİ

ESCAMP 6500 Flat Tiny House: 2026 model, yüksek yalıtım standartlarına sahip ve tekerlekli yapısıyla dilediğiniz yere taşınabilir. 16 metrekare alan sunan 1+1 tiny house 399.000 TL’den satılacak.

26 Şubat A101 Aldın Aldın kataloğunda öne çıkan ürünler! Tiny House, Karavan, Motosiklet

Erba 4.00 Çekme Karavan: O2 tip onay belgeli olan 4 kişilik karavanda ranza ve iki kişilik yatak bulunuyor. Karavanın fiyatı 329.000 TL.

Revolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL, Volta VM4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL, Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL’den satılacak.



TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

Samsung 70U8000F 70 inç UHD Smart Tv 42.999 TL

Nordmende 65 inç 65NM UHD Android Tv 23.999 TL

Onvo 65VQ90F3UA 65 inç Frameless 4K QLED Google Tv 25.999 TL

Piranha Magsafe Powerbank 10.000 mAh 799 TL

Piranha Masaüstü Telefon / Tablet Standı 119 TL

Taraftar lisanslı 3’lü uzatma kablosu 349 TL

Piranha 2210 Bluetooth Kulaklık 459 TL

Piranha 7658 Bluetooth Şarjlı kablosuz Mouse 299 TL

Aprilla elektronik para kasası 999 TL

Kiwi KWP-8556 Su Sebili 5.499 TL

Samsung 8 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL

Vestel MB4001 Mini Buzdolabı 4.799 TL

SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

SEG BM 6001 6 programlı bulaşık makinesi 13.999 TL



