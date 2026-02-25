Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra Lionel Messi'ye teklif yaptıklarını ancak Arjantinli futbolcunun MLS ekibi Inter Miami'yi tercih ettiğini söyledi. Laporta, Messi'nin Katalan ekibinden ayrılık sürecine de açıklık getirdi.

Joan Laporta, yeni çıkan kitabında, Barcelona'daki başkanlık döneminde bilinmeyenleri anlattı. Laporta, Lionel Messi'nin takımdan ayrılış süreci ve Arjantinli yıldızla geri dönüşüyle ilgili yaptıkları görüşmelere de kitabında yer verdi.

Joan Laporta

"LA LIGA KABUL ETMEDİ"

AS'ın aktardığına göre; Barcelona Başkanı, "Sözleşme yenileme görüşmelerinde Messi'nin çok talepkar bir ekibi vardı. Babası daha anlayışlı olsa da, yakın çevresi öyle olmadığı izlenimini verdi. Çılgın bir çözüm bulmuştuk. İlk olarak Barcelona'da kalacak ve sonrasında bir MLS takımına kiralık olarak uzun vadeli bir sözleşmeyle gidecekti. Bu, La Liga kurallarını atlatmak gibi görünüyordu. Ancak La Liga bize bunu unutmamızı, bir fon aracılığıyla 50 yıl boyunca yayın haklarının bir kısmını satmak için bir anlaşma imzalamamız gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, Barcelona formasıyla

"BİR AY SONRA CEVAP VERDİ, TEKLİFİ KABUL ETMEDİ"

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Paris Saint Germain'e imza atan Messi, Ligue 1 ekibindeki kontratının sona ermesinin ardından yeniden Barcelona'nın gündemine gelmişti. Juan Laporta, o dönem hakkında, "Messi evime geldi, sözleşmeyi hazırladım ve bir kopyasını ona gönderdim ama cevap vermedi. Bir ay geçtikten sonra evime geri geldi ve bana Inter Miami'ye gitmeye karar verdiklerini, orada buradaki kadar baskı altında olmayacağını söyledi" değerlendirmesini yaptı.

