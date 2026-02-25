Atina’da bulunan eski Evelpidon Okulu yerleşkesindeki mahkemelerde bomba alarmı verildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan eski Evelpidon Okulu yerleşkesindeki mahkemelerde bomba alarmı verildi. Sabah saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30’da yapılan telefon aramasında kimliği bilinmeyen bir kişi, sözde patlamanın 40 dakika içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Atina Adliyesinde bomba alarmı! Binalar tahliye edildi

MAHKEMELER TAHLİYE EDİLİYOR

İhbarın ardından polis ekipleri hızla harekete geçti. Mahkemelerin bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı. Binalar tahliye edilmeye başlandı.

Patlayıcı Mekanizmaların Etkisiz Hale Getirilmesi Departmanı (TEEM) ekipleri bölgede arama ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası