Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Bazı kesimlerin MEB'in yayınladığı Ramazan genelgesine tepki göstermesine değinen Erdoğan, "Genelde hukuki ve doğrudur. Çocuklara milli ve manevi değerlerimiz anlatılacak. Hayırdır çocuklarımızın ibadetleri öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hepiniz hoş geldiniz, sizleri hürmetle selamlıyorum. Dün gece Balıkesir'den kalkarak görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve pilotumuz şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır, milletimize baş sağlığı diliyorum. Kazanın nedenlerine yönelik gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Milletçe mübarek Ramazan'a kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tüm insanlığa hayır getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlar katında makbul buyursun.

"AKLIMIZ GAZZE'DE"

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen devam eden saldırılar ve insani yardımların istendiği şekilde ulaştırılmaması maalesef Ramazan'ı buruk geçirmemize neden oluyor. Aklımız, gönlümüz, duamız Filistinli kardeşlerimizde. Ülkemiz genelinde Ramazan-ı şerif çok güzel manevi bir atmosferde geçiriliyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz camilerimizi dolduruyor. Kabe'de Hacılar Hu derler Allah... Bu ilahiyi 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbimize nakşeden, ülkemizi tek ses haline getiren bestecisinden seslendiren isme kadar hepsine teşekkürlerimi iletiyorum.

Okul bahçelerinde yavrularımızın bu ilahilere eşlik ettiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz bir iklimdir. Kimse bundan gocunmamalı. Kimse tedirgin olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır.

"TAM KADRO SAHADAYIZ"

Bu ay AK Parti olarak tam kadro sahadayız. Kabine üyelerimiz, vekillerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, teşkilatlarımız ve belediyelerimiz 11 ayın sultanını ihya etmek için bizi biz yapan, bizi diğerlerinden ayıran can siperhane bir gayret sergiliyor. Bilhassa yuvalarına kavuşan depremzedelerimize konuk olduğumuz 'Yeni evim ilk iftarım' programımızın yüreklere dokunduğunu görüyorum. Külliye'de Ramazan etkinliklerimiz de Ankaralı kardeşlerimizin yoğun ilgisine mazhar oluyor. İnancımız, yolumuz bir diyerek köylerimizden şehirlerimize kadar 86 milyona kardeş olan teşkilatımızın her bir neferine teşekkür ediyorum.

"RAMAZAN GENELGESİ DOĞRUDUR"

Milli Eğitim Bakanlığımız Ramazan teması altında çeşitli etkinliklerin düzenlemesi için 81 vilayete yazı gönderdi. Bu program kapsamında iftar sofraları kurulacak, çocuklarımızın değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri, ortamları hazırlanacak, paylaşma bilinçleri geliştirilecek. Birlik, adalet, vatanseverlik gibi duyguların çocuklarımıza kazandırılması sağlanacak. Bu etkinlikler gönüllülük esasına dayandırılarak yapılacak. MEB de anayasanın kendisine yüklediği sorumlulukla öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek amacıyla böyle güzel bir çalışmayı yapmıştır.

Yapılan doğrudur, hukukidir. Ramazan'ın manevi iklimine uygundur, hayırlı bir hizmettir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun milletimiz de bu genelgeye destek vermiştir.

"ÇOCUKLARIN İBADETİ ÖĞRENMESİNDEN NİYE RAHATSIZSINIZ?"

Bir kısım yobaz çıktı, o bayat 'Laiklik elden gidiyor' şarkısını söyleyen malum bildirilerini yayınladı. Bunlar Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar, bunlar Cadılar Bayramı kılıfı altında saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar, çocuklarımızı sapkınlığa özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar, bunlar dijital platformlarda yavrularımızın rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar, bunlar Batı'da patlak veren insanlık dışı skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında çocuklarımıza değerleri anlatılacak olsa; bundan hemen rahatsız olurlar.

Dertlerinin ne olduğunu, karın ağrılarının asıl sebebini iyi biliyoruz. Dertleri laiklik değil. Laiklik kavramının arkasına saklanarak bu millete nasıl zulmettiklerini gayet iyi biliyoruz. Neyse derdiniz çıkın açıkça söyleyin. Lafı dolandırmayı bırakıp dilinizin altındaki baklayı çıkarın.

Bu milletin mayasında İslam var. Bizi her türlü farklılığımıza rağmen bir arada tutan manevi değerlerimizdir. Ordumuz peygamber ocağıdır, şehitlerimiz İslam şehitleridir. Bu milletin temelinden ezanı, Kur'an-ı Kerim'i, sadakayı, zekatı, orucu aldığınız zaman geriye ne tarih kalır ne millet ne de istikbal ve devlet kalır.

Türkiye büyüyecek. Başkalarına benzeyerek değil, kendimiz olarak, düştüğümüz yerden kalkacak, doğrulacak ve 86 milyon el ele gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılını kendi değerlerimizle inşa edeceğiz. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okul bahçelerimizi çiçek tarlasına çeviren yavrularımızı öpüyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN YENİ AŞAMASI BAŞLAYACAK"

Terörsüz Türkiye sürecinde kayda değer mesafeler alındı, ümit verici gelişmeler yaşandı. En son komisyonumuz, geçen hafta raporunu sundu. Yapıcı tutumumuzu, rapor aşamasında da devam ettirdik.

Sürecin yeni aşaması başlayacak. Uhulet ve suhuletle yöneterek Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız. Attığımızı her adımda devletimizin ciddiyetine yakışır şekilde şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi inciltmeden hareket ettik. Aynı şekilde devam edeceğiz, bunda kararlıyız. Büyük devlet olmak büyük düşünmekle mümkündür. Tarihiyle olduğu kadar vicdanıyla da büyük bir milletiz."

