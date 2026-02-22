Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında konuk ettiği Levante'yi 3-0 mağlup ederek Real Madrid'den liderliği aldı.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Barcelona, 4. dakikada Marc Bernal'in golüyle öne geçti.

Maçın 32. dakikasında Frenkie de Jong ile farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, 81. dakikada Fermin Lopez'in golüyle skoru 3-0 yaptı.

Puanını 61'e çıkaran Barcelona, LaLiga'nın yeni lideri olurken, Real Madrid 60 puanla ikinci ve bir maç eksiği bulunan Villarreal, 48 puanla üçüncü sırada yer aldı.

