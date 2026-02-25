Süper Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 23 puanla 13'üncü sırada yer alan Konyaspor, son maçında lider Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılılara bu sezon ikinci mağlubiyetini tattıran ve ligde 10 maç sonra galip gelmeyi başaran yeşil-beyazlılara, FIFA'dan kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'de haftayı 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle kapatan Konyaspor, FIFA'nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) aldığı kararla sarsıldı.

TRANSFER TAHTASI KAPALI

Radyospor'da yer alan habere göre; bu sezon Recep Uçar ve Çağdaş Atan'ın ardından İlhan Palut'u göreve getiren Konyaspor'un transfer tahtası kapatıldı. FIFA, ilgili dosya çözülene kadar yeşil-beyazlıların kadroya yeni bir isim katmasına izin vermeyecek.

İlhan Palut

FIFA'DAN SÜPER LİG''DE 3 KULÜBE CEZA

Konyaspor, FIFA'dan aldığı cezayla birlikte transfer tahtası kapalı olan Süper Lig'deki 3'üncü ekip oldu. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'un tahtasını kapatan FIFA tarafından transfer engeli koyulan diğer Süper Lig ekibi ise Antalyaspor. Eylül ayından bu yana cezası devam eden Antalyaspor'un çözmesi gereken 7 dosyası bulunuyor.

