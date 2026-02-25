Galatasaray'da 11 yıl forma giyen ve kaptanlık yapan eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı*-kırmızılı kulübün 'A takımda 3 maçta süre alma' şartını kabul etmediği 17 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli ekiple antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe, altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta'yı renklerine bağladı.

Hakan Balta, 2007-2018 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

'A takımda 3 maçta süre alma şartı' kabul edilmediği için Galatasaray'dan ayrılan Çağrı Hakan Balta'nın Fenerbahçe günleri resmen başladı. Genç forvet, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynanacak müsabaka öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldı.

Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe ile ilk antrenmanında böyle görüntülendi.

Fenerbahçe, amatör lisansı bulunan oyuncu için Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon TL yetiştirme bedeli ödeyecek.

Domenico Tedesco, Çağrı Balta ile yakından ilgilendi.

NE OLMUŞTU?

Çağrı Balta, Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. 17 yaşındaki forvetin, Fenerbahçe ile el sıkıştığı haberleri basına yansıdı. Krizin gündem olması sonrası Balta Ailesi'nin avukatı tarafından yapılan açıklamada, genç oyuncunun Galatasaray ile idmanlara çıkmayacağını duyurdu.

