Bilecik'te bir okula belediye tarafından kesilen fatura şaşkınlığa neden oldu. 2 aylık faturada 433 bin 500 TL'lik katı atık ücreti tepkilere neden olurken, il milli eğitim müdürlüğü faturaya itiraz etti.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Paşayolu Sokak üzerinde eğitim öğretim veren Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda belediye görevlileri tarafından 18 Şubat günü su sayacı okuması yapıldı. Faturada 3 Aralık 2025 ile 18 Şubat 2026 tarihleri arasında 528 metreküp tüketim olarak 10 bin 560 TL su ücreti görüldü.

433 BİN 500 TL'LİK KATI ATIK ÜCRETİ

Atık su bedeli olarak faturaya 4 bin 224 TL yansıtılırken, okula 433 bin 500 TL'lik katı atık ücreti eklendi. Bununla birlikte 87 bin 228 TL'lik KDV ile birlikte okulun su faturası 535 bin 512 TL'ye çıktı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İTİRAZ ETTİ

Öte yandan bu durum tepkilere sebep olurken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kesilen fatura için belediyeye itiraz yapıldığı öğrenildi.

