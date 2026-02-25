İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ağır saldırılar ve yıkımın gölgesindeki Gazze’de Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyor. Yıkıntıların arasında kurulan uzun iftar sofraları, ışıklandırmalar ve Ramazan süslemeleriyle birlikte mazlum halka umut oluyor.

Moloz yığınlarının arasında kurulan sofralarda sıcak yemekler ikram edilirken, çocuklar için düzenlenen etkinlikler ve ilahi grubu eşliğinde gerçekleştirilen programlarla Ramazan’ın heyecanı yeniden hissediliyor.

İDDEF Gazze’de yıkıntılar arasında umut sofraları kuruyor

DAYANIŞMA VE MORAL KAYNAĞI

Yıkımın ortasında kurulan bu sofralar, yalnızca bir yemek organizasyonu değil, aynı zamanda birlik, dayanışma ve moral kaynağı oluyor. İDDEF ekipleri, bir an olsun soykırım ve saldırıların ağır yükünü unutturarak çocukların yüzünde tebessüm oluşturmayı hedefliyor.

İDDEF Gazze’de yıkıntılar arasında umut sofraları kuruyor

KARDEŞLİK RUHU YAŞATILIYOR

İDDEF, 2026 yılı Ramazan çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla sürdürürken, Gazze başta olmak üzere 56 ülkede 310 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Gazze’de kurulan iftar sofralarıyla Ramazan’ın bereketi ve kardeşlik ruhu yaşatılıyor.

İDDEF Gazze’de yıkıntılar arasında umut sofraları kuruyor

Haberle İlgili Daha Fazlası