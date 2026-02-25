Çin’in “Ejderha” olarak bilinen Shenlong mekiği, gizlice uzaya gönderildi. Fırlatmaya ilişkin sınırlı bilgi paylaşılırken, aracın hangi görevle yörüngeye çıktığı ve ne kadar süre uzayda kalacağı açıklanmadı.

ABD Uzay Kuvvetleri’nin sekizinci X-37B misyonuna hazırlandığı dönemde Çin, gizemli uzay uçağı Shenlong’u dördüncü kez yörüngeye fırlattı.

"Ejderha" anlamına gelen Shenlong, bu ayın başında Çin’in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-2F roketiyle uzaya gönderildi.

Fırlatmaya ilişkin ilk bilginin ardından Pekin yönetimi ayrıntı paylaşmadı.

Yörüngede ne kadar kalacağı, hangi yükleri taşıdığı ve hangi deneyleri gerçekleştireceği açıklanmadı.

Çin devlet medyasına göre yetkililer, programın amacının "uzayın barışçıl kullanımı için daha uygun ve ekonomik gidiş-dönüş yöntemleri" geliştirmek olduğunu duyurdu.

Çin hükümeti bugüne kadar Shenlong’a ilişkin resmi fotoğraf ya da teknik detay yayımlamadı.

ABD’NİN X-37B’SİNE BENZERLİK

Shenlong’un, ABD ordusunun X-37B uzay uçağına benzer özellikler taşıdığı değerlendiriliyor. X-37B gibi yeniden kullanılabilir bir mini mekik olduğu belirtilen aracın, yörüngesini değiştirebildiği ve uzun süre uzayda kalabildiği ileri sürülmüştü

Shenlong’un önceki görevlerinde yörüngeye eşlik eden uydular yerleştirdiği ve ardından bu uydularla buluşmak ya da geri almak üzere manevra yaptığı gözlemlendi.

Önceki görevlerin süresi birkaç günden sekiz aya kadar uzandı.

