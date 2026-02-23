Dünya yörüngesinde görev yapan yüzlerce uydunun arkasında yeni bir teknoloji ağı olduğu ortaya çıktı. Yeni yayımlanan araştırmaya göre, bu uyduların önemli bir kısmında İsrail merkezli Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen itiş sistemleri kullanılıyor. Sivil iletişimden askeri projelere kadar geniş bir alanda yer alan bu teknoloji, Avrupa ile yürütülen ortak projelerle daha da büyüyor.

Uydu teknolojileri; internet bağlantısı, navigasyon, hava tahmini ve veri iletişimi gibi alanlarda doğrudan rol oynuyor.

Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, Dünya yörüngesinde görev yapan yüzlerce uyduda İsrail merkezli Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen itiş sistemlerinin bulunduğu tespit edildi.

İsrail merkezli Ynet'in aktardığı haberde, şirketin laboratuvarlarında geliştirilen motorlar, dünya genelinde 100’den fazla uyduda kullanılıyor.

Uzayda yüzlerce uydunun arkasındaki İsrail sırrı ne?

AVRUPA- İSRAİL ARASINDA PROJELER HIZ KAZANDI

Rafael tarafından geliştirilen motorların yalnızca sivil iletişim ve gözlem uydularında değil, istihbarat ve askeri amaçlı uydu projelerinde de kullanıldığı belirlendi.

Ynet, "Avrupa Uzay Ajansı ve Fransa Uzay Ajansı ile yürütülen projelerin yanı sıra, çeşitli ülkelerin stratejik uydu programlarına teknoloji sağlanıyor. Gazze savaşından sonra işbirliklerinin aksadığı iddia edilse de, elde edilen belgelere göre projeler hız kazandı" dedi.

FRANSA ELEŞTİRİLERE RAĞMEN İSRAİL’E ASKERİ PARÇA GÖNDERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail-Fransa ortak projesi olan Venus uydusunda Rafael’in elektrikli itiş sistemi kullanıldı. Uydu, çevre ve tarım gözlemleri için görev yapıyor. İki ülkenin yakın iş birliği sürerken, Fransa’nın İsrail’e askeri teçhizat ve silah parçaları göndermeye devam etmesi ülkede tartışma konusu oldu.

HER YIL ORTALAMA 20 MİLYON AVROLUK ASKERİ SATIŞ

Fransa Savunma Bakanlığının Temmuz tarihli silah ihracat raporuna göre, Fransa 2015’ten bu yana İsrail için 767 ihracat lisansı çıkardı. Ülke her yıl ortalama 20 milyon avro değerinde askeri teçhizat sattı.

Rapora göre, Fransa’dan İsrail’e gönderilen askeri ekipmanın toplam değeri 207,6 milyon avroya ulaştı.

Ayrıca 2014-2022 yılları arasında toplam 2,5 milyar avro değerinde ihracat lisansı verildiği kaydedildi.

100 BİN MERMİ İDDİASI

Fransız araştırma sitesi Disclose ve Marsactu gazetesi tarafından yayımlanan ortak haberde, Fransa’nın Ekim sonunda İsrail’e en az 100 bin mitralyöz mermisi gönderdiği iddia edildi.

