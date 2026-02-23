Galatasaray ile sözleşme imzalamayan ve eşyalarını toplayarak Florya'dan ayrılan Çağrı Balta, Fenerbahçe ile mukavele imzalayacak.

Galatasaray'ın altyapısında forma giyen Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.

FLORYA'DAN AYRILDI

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan 17 yaşındaki genç futbolcu, Florya'dan cumartesi günü tüm eşyalarını alarak ayrıldı.

FENERBAHÇE YETİŞTİRME BEDELİ ÖDEYECEK

Fenerbahçe ile 18 yaşına gireceği mayıs ayında sözleşme imzalaması beklenen Çağrı Balta için sarı-lacivertliler, Galatasaray'a 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeyecek.

Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta süre bulan Çağrı Balta, 6 kez ağları havalandırdı.

