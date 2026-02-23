Türkiye Gazetesi
Juventus'ta ayrılık çanları: Galatasaray son maçı olabilir
İtalyan devi Juventus'un, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında Galatasaray'a karşı alınacak sonuca göre 66 yaşındaki Teknik Direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus'ta Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin geleceği pamuk ipliğine bağlı.
TAKIMDAN GÖNDERİLEBİLİR
Torino ekibiyle son 5 resmi maçta 4 mağlubiyet ve bir beraberlik alan Spalletti, Galatasaray maçının rövanşında alınacak sonuca göre takımdan gönderilebilir.
La Gazzetta Dello Sport'un bildirdiği habere göre; Juventus yönetimi, Galatasaray maçında alınacak sonuca göre İtalyan çalıştırıcıyla yollarını ayırabilir.
JUVENTUS'UN SON 5 MAÇI
Como'ya 2-0 mağlubiyet
Galatasaray'a 5-2 mağlubiyet
Inter'e 3-2 mağlubiyet
Lazio ile 2-2 beraberlik
Atalanta'ya 3-0 mağlubiyet
