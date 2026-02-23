İtalyan devi Juventus'un, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında Galatasaray'a karşı alınacak sonuca göre 66 yaşındaki Teknik Direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus'ta Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin geleceği pamuk ipliğine bağlı.

TAKIMDAN GÖNDERİLEBİLİR

Torino ekibiyle son 5 resmi maçta 4 mağlubiyet ve bir beraberlik alan Spalletti, Galatasaray maçının rövanşında alınacak sonuca göre takımdan gönderilebilir.

La Gazzetta Dello Sport'un bildirdiği habere göre; Juventus yönetimi, Galatasaray maçında alınacak sonuca göre İtalyan çalıştırıcıyla yollarını ayırabilir.

Luciano Spalletti

JUVENTUS'UN SON 5 MAÇI

Como'ya 2-0 mağlubiyet

Galatasaray'a 5-2 mağlubiyet

Inter'e 3-2 mağlubiyet

Lazio ile 2-2 beraberlik

Atalanta'ya 3-0 mağlubiyet

Haberle İlgili Daha Fazlası