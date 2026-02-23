İngiltere Premier Lig’de 27. hafta heyecanı Everton-Manchester United maçı ile devam ediyor! Darren England'ın yöneteceği Everton-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. İşte, Everton-Manchester United canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler...

Manchester United ligde oynadığı 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Everton ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 37 puanla 9. sırada konumlandı. Peki, Everton-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton ile Manchester United arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması bu akşam beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Premier Lig 27. hafta kapsamında oynanacak Everton-Manchester United maçı 23 Şubat akşamı saat 23.00’te başlayacak.

EVERTON-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11

Everton: Pickford, Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Gueye, Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Barry

Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Darren England yönetecek. Yardımcılığını ise Scott Ledger ve Akil Howson üstlenirken dördüncü hakem de Adam Herczeg oldu. VAR koltuğunda Paul Howard AVAR koltuğunda da Sian Massey-Ellis oturacak.

