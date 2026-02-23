Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Osimhen'den sevindiren haber
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen, takımla çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI
Victor Osimhen takımla birlikte çalışırken sarı kırmızılı ekip çalışmalarını tam kadro olarak sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
