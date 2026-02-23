Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen’in ‘Neslim’ isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla ilgili aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 sanıklı davada 6 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

Kara para aklama, sahtecilik ve suç örgütü kurma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan fenomen ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkeme, Güngen ile birlikte eşi İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu toplam 6 şüphelinin tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Şüpheliler serbest bırakılırken, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

