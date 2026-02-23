MG’den tarihi başarı: Avrupa’da 1 milyon barajını geçen ilk Çinli oldu
SAIC bünyesinde faaliyet gösteren MG, Avrupa ve Birleşik Krallık pazarında toplamda 1 milyon adetlik satış rakamını aşan ilk Çinli otomobil markası olarak tarihe geçti.
- MG, 2025 yılında Avrupa ve Birleşik Krallık'ta 300 binden fazla araç satışı yaparak bir önceki yıla göre satışlarını %30 artırdı.
- Bu performansla MG, üst üste 11. kez Avrupa'nın "en çok satan Çinli markası" unvanını korudu.
- MG, genel pazar sıralamasında 16. sıraya yükseldi ve Avrupa'da ilk 20 marka arasına giren tek Çinli üretici oldu.
- 2025 yılında Hybrid+ serisi modelleri 137.000 adet satılarak %300 büyüme kaydetti.
- Yıl boyunca 46.000 adet tam elektrikli araç teslimatı yapıldı.
- MG, 2025 yılının ilk yarısında Avrupa'daki toplam satış hacmiyle Tesla'yı geride bıraktı.
- Birleşik Krallık, MG için en güçlü pazar olmaya devam ederken, burada 370.000'den fazla satış yapıldı.
- İtalya, İspanya ve Fransa pazarlarının her birinde toplam satışlar 100.000 barajını aştı.
- MG, Ocak 2026'da Avrupa'da yaklaşık 26.000 araç teslim ederek geçen yılın aynı ayına göre %15 artış yakaladı.
- Türkiye'de 2026 yılının ilk ayında 132 adet, 2025 genelinde ise 2.280 adet MG satıldı.
MG, 2025 yılı boyunca Avrupa ve Birleşik Krallık genelinde 300 binden fazla araç satışı gerçekleştirerek, bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 30 oranında artırdı. Bu performansla MG, üst üste 11. kez Avrupa’nın "en çok satan Çinli markası" unvanını korurken, genel pazar sıralamasında da 16. sıraya yükseldi. MG, Avrupa'da ilk 20 marka arasına girmeyi başaran tek Çinli üretici konumunda.
HİBRİT VE ELEKTRİKLİ MODELLER BAŞROLDE
MG’nin bu başarısında özellikle yeni nesil teknolojiler büyük rol oynadı. 2025 yılında Hybrid+ serisi modelleri 137.000 adet satılarak geçen yıla göre yüzde 300 gibi devasa bir büyüme kaydetti.
MG tarafından, yıl boyunca 46.000 adet tam elektrikli araç teslimatı yapıldı.
TESLA’YI GERİDE BIRAKTI
2025 yılının ilk yarısında MG, Avrupa’daki toplam satış hacmiyle Tesla’yı ilk kez geride bırakarak büyük bir sürprize imza atmıştı.
BİRLEŞİK KRALLIK’TA GÜÇLÜ
Markanın köklerinin dayandığı Birleşik Krallık, MG için en güçlü pazar olmaya devam ediyor.
Birleşik Krallık’ta toplamda 370.000 adetten fazla satış yapılırken, bunun 100.000'i tam elektrikli modeller.
İtalya, İspanya ve Fransa pazarlarının her birinde toplam satışlar 100.000 barajını aşmış durumda.
BÜYÜME HIZ KESMİYOR
2026 yılına da hızlı bir giriş yapan MG, Ocak ayında Avrupa'da yaklaşık 26.000 araç teslim ederek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15'lik bir artış yakaladı. Genel Avrupa pazarının daraldığı bir dönemde yüzde 18,6'lık yıllık büyüme oranıyla MG, rakiplerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyor.
TÜRKİYE SATIŞ RAKAMLARI
Ülkemizde de satışları olan MG, 2026 yılının ilk ayında 132 adet satış gerçekleştirdi. 2025 yılının genelinde ise 2.280 adet MG satıldı.